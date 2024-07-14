Χαλκιδική: 6χρονο παιδάκι από τη Σερβία τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο της Σιθωνίας

Ένα 6χρονο αγόρι από τη Σερβία τραυματίστηκε στο κεφάλι το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία «Τρανή» Αμμούδα, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το αγόρι διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.



Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ότι ένα 6χρονο αγόρι (υπήκοος Σερβίας) τραυματίστηκε στο κεφάλι εντός της θάλασσας, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία ¨ΤΡΑΝΗ ΑΜΜΟΥΔΑ¨ του Αγίου Νικολάου Σιθωνίας.

Ο 6χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Παναγιάς.

