Μάτι: Πολυετείς ποινές φυλάκισης στους καταδικασθέντες – Εκτιτέα τα 5 έτη

Της Έλενας Γαλάρη
Πολυετείς ποινές φυλάκισης που φτάνουν ακόμη και τα 340 έτη, με εκτιτέα όμως τα 5 έτη, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για την πυρκαγιά στο Μάτι.
Συγκεκριμένα, ποινή φυλάκισης 5 ετών για κάθε μία ανθρωποκτονία (102 περιγράφονται στο κατηγορητήριο) και 2 έτη φυλάκισης για κάθε μία από τις 32 περιπτώσεις εγκαυματιών επέβαλε το δικαστήριο στους:
- Σωτήρη Τερζούδη
- Βασίλη Ματθαιόπουλο
- Ιωάννη Φωστιέρη
- Ιωάννη Καπάκη.
Δηλαδή συνολική ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5.
Για τους λοιπούς καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή φυλάκισης 4 ετών για κάθε θάνατο και δύο ετών για κάθε εγκαυματία.
Η απόφαση αφορά τους:
- Χρ. Γκολφίνο
- Φιλ. Παντελεάκο
- Δαν. Παπαδόπουλο
- Νικ. Παναγιωτόπουλο
- Χαρ. Χιώνη.
Συνολική ποινή 238 έτη με εκτιτέα τα 5.
Η εισαγγελέας προτείνει για τους πρώτους τέσσερις κατηγορούμενους Τερζούδη-Ματθαιόπουλο-Φωστιέρη και Καπάκη να εκτίσουν την ποινή, και να μετατραπούν σε χρηματική ποινή, οι ποινές που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους.
Ποινή φυλάκισης 3 ετών, όπως πρωτοδίκως, επιβλήθηκε στον κάτοικο της Πεντέλης Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που καταδικάστηκε ότι έβαλε την φονική πυρκαγιά στο Μάτι.
