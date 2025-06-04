Λογαριασμός
Μάτι: Πολυετείς ποινές φυλάκισης στους καταδικασθέντες – Εκτιτέα τα 5 έτη

Αναλυτικά οι ποινές που ανακοίνωσε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για τους καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι 

Μάτι

Της Έλενας Γαλάρη

Πολυετείς ποινές φυλάκισης που φτάνουν ακόμη και τα 340 έτη, με εκτιτέα όμως τα 5 έτη, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για την πυρκαγιά στο Μάτι.

Συγκεκριμένα, ποινή φυλάκισης 5 ετών για κάθε μία ανθρωποκτονία (102 περιγράφονται στο κατηγορητήριο) και 2 έτη φυλάκισης για κάθε μία από τις 32 περιπτώσεις εγκαυματιών επέβαλε το δικαστήριο στους:

  • Σωτήρη Τερζούδη
  • Βασίλη Ματθαιόπουλο
  • Ιωάννη Φωστιέρη
  • Ιωάννη Καπάκη.

Δηλαδή συνολική ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5.

Για τους λοιπούς καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή φυλάκισης 4 ετών για κάθε θάνατο και δύο ετών για κάθε εγκαυματία.

Η απόφαση αφορά τους:

  • Χρ. Γκολφίνο
  • Φιλ. Παντελεάκο
  • Δαν. Παπαδόπουλο
  • Νικ. Παναγιωτόπουλο
  • Χαρ. Χιώνη.

Συνολική ποινή 238 έτη με εκτιτέα τα 5.

Η εισαγγελέας προτείνει για τους πρώτους τέσσερις κατηγορούμενους Τερζούδη-Ματθαιόπουλο-Φωστιέρη και Καπάκη να εκτίσουν την ποινή, και να μετατραπούν σε χρηματική ποινή, οι ποινές που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους. 

Ποινή φυλάκισης 3 ετών, όπως πρωτοδίκως, επιβλήθηκε στον κάτοικο της Πεντέλης Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που καταδικάστηκε ότι έβαλε την φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

