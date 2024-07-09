Μια μεγάλη και όμορφη χελωνίτσα καρέτα καρέτα, γέννησε περίπου 120 αβγά λίγο μετά τα μεσάνυκτα της Δευτέρας στην αμμουδιά στην Κάτω Παραλία της Ιεράπετρας, την ώρα που οι γύρω ταβέρνες είχαν ακόμη αρκετό κόσμο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μόλις έγινε αντιληπτή από τους επαγγελματίες της εστίασης, έσβησαν τα πολλά φώτα και εκείνη γέννησε ήρεμα τα αβγά της. Στη συνέχεια σκέπασε τα αβγά της στην άμμο.

Επίσης, κλήθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και το Αστυνομικό Τμήμα για να βάλουν τη σχετική ταινία σήμανσης.

Μια ώρα μετά η χελωνίτσα επέστρεψε στα ζεστά νερά του Νότιου Κρητικού πελάγους.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι χελώνες γεννούν τα αυγά τους στις παραλίες του Μυρτού, της Γραλυγιάς, της Ιεράπετρας και του Αγίου Αντρέα, ενώ τα χελωνάκια βγαίνουν από τα αυγά τους μετά από 55-60 μέρες.

