Με περηφάνια και τιμώντας την επέτειο του “ΟΧΙ“, μαθήτριες και μαθητές από 21 σχολεία της Θεσσαλονίκης παρέλασαν το πρωί της Κυριακής στην οδό Τσιμισκή.

Εκατοντάδες γονείς και συγγενείς των παιδιών χειροκρότησαν ακατάπαυστα, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό και επευφημώντας την προσπάθεια τους.

H παρέλαση έγινε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα απέσπασε η μπάντα του “Παπάφειου” που παιάνισε παρελαύνοντας το “Μακεδονία ξακουστή“.

Σύμφωνα με το thestival.gr, παρόντες στη σημερινή παρέλαση ήταν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης και γγ της ΚΟ Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου και Πέτρος Παππάς, η Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Μελίνα Δερμετζοπούλου.

Παρόντες επίσης, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης.

Με στίχους του Σαββόπουλου εξήρε τους μαθητές που έκαναν παρέλαση ο Μητροπολίτης Φιλόθεος

Τα παιδιά που σήμερα παρέλασαν αποδεικνύοντας, όπως είπε, ότι γνωρίζουν τι θα πει πατρίδα, εξήρε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος κατά τις δηλώσεις του με το πέρας της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της πόλης.

Θύμισε τον στίχο του Διονύση Σαββόπουλου «πως να κρυφτείς απο τα παιδιά» και ευχήθηκε όλοι μας να προχωράμε στη ζωή ευλογημένα όπως έκαναν τα παιδιά στην παρέλαση.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδά «πώς να κρυφτείς από τα παιδιά έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα» και νομίζω πως σήμερα μέσα από τη μαθητική παρέλαση είδαμε ότι τα παιδιά γνωρίζουν και για την πατρίδα και για την πίστη και μέσα από αυτόν τον τόσο παραδοσιακό τρόπο διαδηλώνουν την αγάπη τους στην Ελλάδα μας, προς την Μακεδονία μας, την αγάπη τους προς τους ήρωες αυτού του τόπου. Χρόνια πολλά σε όλους, ευλογημένα και μακάρι όλοι μας να προχωράμε όπως σήμερα προχώρησαν αυτά τα παιδιά», ειπε ο κ. Φιλόθεος.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας δήλωσε ότι «καμαρώσαμε τα παιδιά μας, καμαρώσαμε την αυριανή Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα είναι πολύ καλύτερη, δική μας ευθύνη είναι να τους παραδώσουμε μια πατρίδα καλύτερη, πιο δυνατή για να μπορέσουν να χτίσουν σε πολύ γερά θεμέλια τη ζωή τους. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά τα καμαρώσαμε. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους».

«Η Θεσσαλονίκη σήμερα γέμισε χαμόγελα, ωραία μάτια και λαμπερούς ορίζοντες από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά όλοι για αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά είναι η αυριανή, ισχυρή Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά, είναι μεγάλη και όμορφη Θεσσαλονίκη», ευχαριστώντας αμέσως μετά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τονίζοντας ότι «μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Από τη δική του πλευρά ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας τόνισε: «Οι μαθήτριες και οι μαθητές σήμερα κατάφεραν να μας συγκινήσουν και να μας κάνουν να αισθανθούμε αισιόδοξοι. Παρέλασαν με υπερηφάνεια αλλά και αυτοπεποίθηση και απέδειξαν ότι παρόλα όσα συμβαίνουν, η νέα γενιά κρατάει γερά. Εμείς εμπιστευόμαστε τους νέους ανθρώπους. Χρέος μας όμως είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να καταφέρουν οι νέοι μα δημιουργήσουν στον τόπο μας και να τον πάνε πιο μπροστά».

