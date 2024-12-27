Λογαριασμός
Μαγική εικόνα: Άγρια άλογα στη χιονισμένη Ναυπακτία - Viral στο Tiktok

Τα περήφανα  και πανέμορφα ζώα σκαλίζουν το χιόνι στην άκρη του δρόμου για να βοσκήσουν

Viral στο Tiktok: Άγρια άλογα στη χιονισμένη Ναυπακτία

Φωτογράφος από την Ναύπακτο απαθανάτισε ένα μαγευτικό τοπίο στο δρόμο προς την Άνω Χώρα.

Με την κάμερα του κατέγραψε δεκάδες ελεύθερα άλογα στον χιονισμένο δρόμο προς το χωριό και ανέβασε το βίντεο στο Tik Tok.

@potamoulas_a

Ο δρόμος σήμερα για την Άνω χώρα ορεινής Ναυπακτίας 🤍

♬ The Polar Express - Main Theme by Alan Silvestri - Dominik Hauser

Τα περήφανα και πανέμορφα ζώα σκαλίζουν το χιόνι στην άκρη του δρόμου για να βοσκήσουν, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ναυπακτία άλογα
