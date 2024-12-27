Viral στο Tiktok: Άγρια άλογα στη χιονισμένη Ναυπακτία

Φωτογράφος από την Ναύπακτο απαθανάτισε ένα μαγευτικό τοπίο στο δρόμο προς την Άνω Χώρα.

Με την κάμερα του κατέγραψε δεκάδες ελεύθερα άλογα στον χιονισμένο δρόμο προς το χωριό και ανέβασε το βίντεο στο Tik Tok.

Τα περήφανα και πανέμορφα ζώα σκαλίζουν το χιόνι στην άκρη του δρόμου για να βοσκήσουν, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.