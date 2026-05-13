Κυψέλη: Άνδρας αποπειράθηκε να επιτεθεί σε 8χρονη και χτύπησε με σωλήνα 73χρονο

Του Μάκη Συνοδινού

Τον τρόμο έζησαν εχτές το βράδυ μια 8χρονη κοπέλα με τη μητέρα της και ένας ηλικιωμένος σε στάση λεωφορείου στην Κυψέλη όταν αλλοδαπός αποπειράθηκε να επιτεθεί στην 8χρονη. Βλέποντας το απίστευτο περιστατικό οι περίοικοι τον έδιωξαν ωστόσο ο δράστης δεν το έβαλε κάτω καθώς λίγα λεπτά μετά επέστρεψε και με ένα μεταλλικό σωλήνα χτύπησε τραυμάτισε 73χρονο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ο 45χρονος δράστης υπήκοος Σουδάν ή Αιθιοπίας συνελήφθη, ενώ όπως προέκυψε είχε περιοριστικούς όρους για ναρκωτικά τους οποίους δεν τηρούσε.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.