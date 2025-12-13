Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, που είχε ως στόχο να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά και τη δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση μαζί τους τη Δευτέρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να μην αποδεχθούν τη συνάντηση που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέλη των συνδικαλιστών προσανατολίζονται στη σύνταξη λίστας με τα αιτήματά τους, την οποία σκοπεύουν να αποστείλουν στον πρωθυπουργό, αναμένοντας πρώτα σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

Εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της σύσκεψης εμφανίστηκαν με σκληρή στάση. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, με το πέρας της σύσκεψης να στείλουμε τα αιτήματά μας και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πάμε σε διάλογο μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος, με συγκεκριμένες απαντήσεις του πρωθυπουργού στα αιτήματά μας. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο. Το ίδιο ισχύει και για μια συνάντηση. Ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα, κλείνοντας μόνος του το ραντεβού. Ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ώστε να δημιουργηθεί βάση διαλόγου, αλλά θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί αν πράγματι επιδιώκει λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς περιορισμούς – θυμίζω ότι έχουμε βρεθεί ακόμη και 40 ημέρες στον δρόμο, και ελπίζω να μη χρειαστεί να επαναληφθεί». Παράλληλα διευκρίνισε ότι «Κρητικοί αγρότες θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ωστόσο δεν πρόκειται για εκείνους που είχαν συναντηθεί με την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Τα αιτήματα θα συνταχθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση εντός της ημέρας, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων.

Πηγή: skai.gr

