Την έντονη ανησυχία του ξενοδοχειακού κλάδου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στην τουριστική δραστηριότητα εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα, με κοινοποίηση στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις νέες αγροτικές κινητοποιήσεις. «Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την κατανόησή μας προς τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις άλλων παραγωγικών ομάδων, ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, με τον οποίο ο ξενοδοχειακός κλάδος διατηρεί στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση. Η πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων στηρίζει την τοπική παραγωγή, προμηθεύεται προϊόντα από αγροτικές επιχειρήσεις και ενισχύει ενεργά την τοπική οικονομία. Η συνεργασία μας με τους παραγωγούς είναι ουσιαστική, αναδεικνύοντας την αγροδιατροφική ταυτότητα κάθε περιοχής και δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη για όλους».

Στην ίδια επιστολή τονίζεται: «θεωρούμε κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία. Είναι απαραίτητο οι αποφάσεις όλων των παραγωγικών φορέων να σέβονται το δικαίωμα κάθε επιχείρησης να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ήδη, οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς, καθώς έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων. Τυχόν συνέχιση της συγκεκριμένης κατάστασης ή/και επέκταση των αποκλεισμών και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες ή/και σε αεροδρόμια/λιμάνια θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις, ενισχύοντας το κλίμα ανασφάλειας και οδηγώντας αναπόφευκτα σε περαιτέρω ακυρώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα».

Η ΠΟΞ υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα αποτελείται από πολύ μικρές και μικρές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν κυρίως τη χειμερινή περίοδο και στηρίζονται στον εγχώριο τουρισμό. «Ενόψει της επικείμενης εορταστικής περιόδου, η συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα επιφέρει σοβαρή οικονομική ζημία τόσο σε αυτές όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χειμερινούς προορισμούς.

Ελπίζουμε να βρεθεί άμεσα η βέλτιστη λύση. Ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο μέχρι αυτό να επιτευχθεί, να διασφαλιστεί ότι από τις κινητοποιήσεις δεν θα παρεμποδίζεται η χρήση του οδικού δικτύου, ώστε να προστατευτεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών» αναφέρεται στην επιστολή.

Πηγή: skai.gr

