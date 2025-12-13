"Προσχηματικό" χαρακτήρισαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, τον διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους εκπροσώπους των αγροτών, με αφορμή σχετική αναφορά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Π. Μαρινάκη, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026,

Οι αγρότες «δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουνε ρεβεγιόν, ούτε για να εκφράσουν τον ..ενθουσιασμό τους για την βοήθεια που τόσο απλόχερα έχει δώσει η κυβέρνηση σας» σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος. Θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθήσετε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας; ρώτησε ο κ. Μάντζος την κυβέρνηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Γαβρήλος μίλησε για υποκριτικό κάλεσμα προς τους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων «τα γνωρίζει μήνες». Προειδοποίησε μάλιστα, να μην πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για «να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», στους οποίους, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται «δίπλα τους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «ο διάλογος που λέει κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Γιατί, όταν θες διάλογο, δεν στέλνεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, που αγωνίζονται, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ασκήσει διώξεις», Οι αγρότες δεν θέλουν λόγους συμπάθειας. Από τέτοια χορτάσανε. Θέλουνε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήττας ρώτησε εάν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών ή όχι, αντί για "κουβέντες στον αέρα". Αλλιώς, είναι προσχηματική η πρόσκληση που απευθύνει ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Χήττας.

Πάει πάρα πολύ να κατηγορεί η κυβέρνηση της υποκρισίας, τους αγρότες, για προσχηματικό διάλογο, είπε ο πρόεδρος της ΚΟ Νέα Αριστερά, Αλ. Χαρίτσης και τόνισε: «Σταματήστε να επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, με τη στήριξη και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τους αγρότες ως «εγκληματική οργάνωση». Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που έστησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Χαρίτσης.

Στο σλόγκαν της κυβέρνησης «ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» αντιτείνουμε ένα διαφορετικό: «Όχι στην κυβερνητική διαφθορά, όχι στον εμπαιγμό των έντιμων αγροτών» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

