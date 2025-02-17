«Άγιον Όρος: Κιβωτός πίστης και ιστορίας» - Κανείς δεν φεύγει ίδιος

Η ασκητική ζωή, τα διακονήματα, η πνευματική καθοδήγηση, το απαράλλαχτο Βυζαντινό τελετουργικό, οι παραδόσεις και οι τέχνες αιώνων, η αθωνική γαστρονομία και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η κάμερα του Prime Time και ο Χρήστος Νικολαΐδης καταγράφουν την καθημερινότητα στη μοναστική πολιτεία, στη Χερσόνησο του Άθω, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της –μοναχών και προσκυνητών.

"Κανείς δεν φεύγει από το Άγιον Όρος όπως έρχεται"

Καθώς αρχίζει και ξημερώνει και οι πρώτες αχτίνες του ήλιου αρχίζουν και λούζουν το μοναστήρι, κορυφώνεται το στοιχείο της ησυχίας και της ηρεμίας. Άλλωστε το στοιχείο αυτό, είναι κυρίαρχο στη ζωή του Αγίου Όρους. Νωρίς το πρωί, το πρώτο ταχύπλοο θα φτάσει στην Ιερά Μονή της Ξενοφώντος για να φέρει τους πρώτους προσκυνητές.

"Είναι αλήθεια ότι μας έχει πνίξει ο κόσμος... Εφόσον όμως έρχονται οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κλείσουμε τις πόρτες. Εφόσον έρχονται θα τους δεχθούμε. Και νομίζω αυτό είναι και μια αποστολή στις ημέρες μας", σημειώνει ο Ιερομόναχος Αλέξιος, Ηγούμενος Ι.Μ. Ξενοφώντος.

"Κανείς δεν φεύγει από το Άγιον Όρος όπως έρχεται. Όπως όταν μπαίνει κανείς μέσα σε έναν μύλο που αλέθει το αλεύρι. Δεν βγαίνει όπως μπήκε. Είναι ένας τόπος που δεν αφομοιώνεται, αλλά αφομοιώνει. Ένας τόπος που πράγματι έχει παίζει ένα τέτοιο ρόλο αναγεννητικό."

"Η ζωή δεν αντιμετωπίζεται με την απελπισία. Η ζωή έχει απρόβλεπτα"

Στον Λαχανόκηπο του Μοναστηριού βρίσκουμε τον 27χρονο μοναχό Εμμανουήλ, από τη Λάρισα, που αν και σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο επέλεξε το Άγιον Όρος.

"Πνευματικό μικροκλίμα"

Το ξυλουργείο της μονής βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό σημείο μέσα στο δάσος, όπου ξυλογλύπτες φτιάχνουν τέμπλα, εικονοστάσια, οτιδήποτε για τον εκκλησιαστικό χώρο, τα οποία αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο. "Και Αυστραλία και Αμερική και Ρωσία και παντού. Και βέβαια και εδώ στην Ελλάδα σε πολλά μέρη" εξηγεί ο Ιερομόναχος Σεραφείμ.

Ο ίδιος εκτιμά πως "οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι ψυχολογικά. Αυτός ο τρόπος ζωής που ζουν, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις, είναι ανυπόφορος. Υπάρχει εδώ ένα μικροκλίμα θα λέγαμε πνευματικό. Ένα περιβάλλον το οποίο υποβάλλει τον άνθρωπο και τον εμπνέει οπωσδήποτε. Τον αναπαύει, τον ξεκουράζει. Όχι μόνο τον κόσμο αλλά και μας."

"Προσπάθεια επηρεασμού από τον ρωσικό παράγοντα"

"Υπάρχει μία προσπάθεια, από τον ρωσικό παράγοντα, επηρεασμού της λειτουργίας του Αγίου Όρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αντιληπτό και είναι κάτι το οποίο ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Το δε τόξο το οποίο ξεκινά Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Συρία, Μέση Ανατολή, η Υεμένη είναι ένα τόξο απίστευτης αστάθειας" υπογραμμίζει ο Αλκιβιάδης Στεφανής, Στρατηγός Ε.Α. - τ. Υπ. Εθνικής Άμυνας – Πολιτικός Διοικητής Αγίου Όρους.

200.000 επισκέψεις τον χρόνο

Το Άγιον Όρος δέχεται περίπου 200.000 επισκέπτες τον χρόνο, οι οποίοι προέρχονται από πάνω από 104 χώρες της υφηλίου. Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους είναι επίσης αρμόδια για να εφαρμόσει περιορισμό του υπερτουρισμού. Στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός των προσκυνητών ώστε να μην διαταράσσεται η ζωή των μοναχών και να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η ατμόσφαιρα των μονών.

Οι "κελιώτες" ερημίτες

Μια κατηγορία μοναχισμού είναι οι κελιώτες, που ζουν όμως μόνοι τους. Αυτοί είναι οι ερημίτες της εποχής μας. Τον Χρήστο ΝικολαΙδη και την κάμερα του Prime Time δέχθηκε ο πατήρ Χαρίτων, ο οποίος ζει εδώ και 24 χρόνια στο κελί του Αγίου Γεωργίου, λίγο έξω από τις Καρυές και υπάγεται στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου.

Ο Χαρίτων, όπως και αρκετοί κελιώτες προτίμησαν την ησυχία από το Κοινόβιο και επιλέγουν να υπομένουν τις δυσκολίες της μοναχικής ζωής και να περνά καθετί από τα χέρια τους για να απολαμβάνουν μία ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας αλλά και πνευματικότητας.

Ο Χαρίτων βρέθηκε στον Άθωνα το 1974. Τότε ήταν 15 χρονών παιδί. Η μοναστική πολιτεία τον μάγεψε. Από την πρώτη του κιόλας μέρα εκεί, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά της.

"Το πραγματικό Άγιον Όρος είναι κρυμμένο. Πρέπει να ψάξεις να το βρεις το πραγματικό. Δεν είναι αυτό που φαίνεται το Άγιον Όρος. Όπως και η αρετή, κρύβεται. Δεν φανερώνεται η αρετή, ούτε διαφημίζεται. Αυτή η εκοσμίκευση που μπαίνει σιγά σιγά στο Αγιον Όρος είναι εις βάρος του. Δεν λέμε να μην έχει κόσμο να προσκυνάει τα μοναστήρια, να ωφελείται, να ακούει λόγο πνευματικό. Ναι, αλλά όλα θέλουν ένα μέτρο" εκτιμά ο πατήρ Χαρίτων.

Και ερωτηθείς σχετικά απαντάει: "Ένας μοναχός είναι αμαρτωλός; Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και πρώτα οι μοναχοί."

Τόνωση της ψυχολογίας και της αίσθησης πνευματικότητας

Οι προσκυνητές φιλοξενούνται στις μονές δωρεάν. Νιώθουν, όπως λένε, ακόμη πιο όμορφα όταν μπαίνουν στη ζωή του μοναστηριού και εθελοντικά καθαρίσουν το δωμάτιο τους ή βοηθούν στην καθαριότητα των μαγειρείων ή της Τράπεζας. Ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος είναι, όπως λένε οι περισσότεροι, Έλληνες και ξένοι, μία μοναδική τόνωση της ψυχολογίας αλλά και της αίσθησης πνευματικότητας.

Αυτό ισχύει και για τον Εμμανουήλ, έναν 24χρονο ελληνοαμερικανό που ταξίδεψε από το Νιου Τζέρσεϊ για να προσκυνήσει στην αθωνική πολιτεία.

Ο Μοναχός Αμφιλόχιος είναι Κινέζος. Μεγάλωσε στην Αυστραλία. Στη διάρκεια των σπουδών του στη Βρετανία, ανακάλυψε την Ορθοδοξία. "Τώρα είμαι εκκλησιαστικός, δηλαδή, δουλεύω στις εκκλησίες και ετοιμάζω την εκκλησία για τις λειτουργίες. Κάθε μέρα, δηλαδή, ετοιμάζω την εκκλησία. Βάζω λάδι στα καντήλια, καθαρίζω λίγο τα καντήλια."

Ο Πέτρος είναι από την Ουκρανία και σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Ως ξεναγός πηγαίνει στο Άγιον Όρος για προσκύνημα ομάδες συμπατριωτών του. Τον προηγούμενο μήνα ξενάγησε ένα γκρουπ Ουκρανών βετεράνων στρατιωτών- τραυματιών του πολέμου, που θέλησαν να επισκεφτούν τη μοναστική πολιτεία για να προσευχηθούν και να πάρουν δύναμη.

Η σκήτη του Προφήτη Ηλία, που ανήκει στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος, είναι ένα από τα πιο όμορφα κτηριακά συγκροτήματα σε όλο το Άγιον Όρος. Άρχιζε να χτίζεται το 1759 από Ουκρανούς και Ρώσους μοναχούς. Το 1903 χτίστηκε το Καθολικό. Στη συνέχεια οι μοναχοί, λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης, εγκατέλειψαν το Άγιον Όρος.

"Ο μοναχός δεν είναι φυγόπονος ούτε είναι λιποτάκτης. Ίσα ίσα είναι από αυτούς που είναι πρωτοπόροι γιατί δείχνουν σαν τους Λοκατζήδες ... Πάει μπροστά να ανοίξει δρόμο. Γιατί δίνει στήθος με στήθος μάχη με τον πονηρό" λέει ο μοναχός Φιλίμωνας.

"Πολλές φορές είδα ότι οι άνθρωποι αναζητούν τις ρίζες τους, τις πνευματικές και αναζητώντας τις ρίζες τις πνευματικές κανείς καταλήγει στην ορθοδοξία, στην εκκλησία που χωρίς διακοπή μετέφερε το Ευαγγέλιο και σαν παράδοση (20:29) και σαν πράξη μέχρι σήμερα. Και αυτοί, ζητώντας κάτι βαθύτερο ή πολλές φορές απογοητευμένοι και από το δόγμα που βρίσκονται, μας ζητούν και προσέρχονται στην ορθοδοξία" διηγείται ο Πατήρ Θεολόγος.

Πηγή: skai.gr

