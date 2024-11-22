Χανιά: Μια σύλληψη για όπλα - Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στα Χανιά με τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων να κατασχέσουν μεταξύ άλλων, όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας και μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο ΤΑΕ Ρεθύμνου, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι με γεμιστήρα,

κυνηγετικό όπλο,

110 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων,

ξιφολόγχη

5 μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

