Στα χέρια της αστυνομίας «έπεσε» το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025 ένας 44χρονος αλλοδαπός στη Μύκονο, ο οποίος είχε διαπράξει σωρεία διακεκριμένων κλοπών σε οικίες του νησιού, από πέρυσι το καλοκαίρι και εντοπίστηκε μετά από συστηματική έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα επιθέσεις σε σπίτια στη Μύκονο (πέντε διαρρήξεις και τέσσερις απόπειρες) που φέρεται ότι διέπραξε ο κατηγορούμενος, πέρυσι τον Ιούλιο και Αύγουστο, από όπου αφαίρεσε χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 70.000 ευρώ, πολλά από τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Όπως εξακριβώθηκε,ο 44χρονος κινείτο με νοικιασμένα αυτοκίνητα, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα που δυσχέραιναν την αναγνώρισή του, ενώ διέμενε στο νησί προσωρινά προσποιούμενος τον παραθεριστή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών (τετελεσμένων και σε απόπειρα) κατ' επάγγελμα, κατ' εξακολούθηση, και οδηγείται στον εισαγγελέα Σύρου.

Για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος είχε γίνει «πονοκέφαλος» των Αρχών είχε συσταθεί ειδική ομάδα από την αστυνομία.

Στην κατοχή του και στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά σύνεργα, τιμαλφή, (ρολόι, αλυσίδες μενταγιόν κ.ά.), 2.975 ευρώ, 280 λίρες Αγγλίας, 200 δολάρια ΗΠΑ, 90 δολάρια Καναδά και κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ως μέσο διευκόλυνσης.

Ειδικό σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας στα νησιά

Όπως σημειώνει η ΕΛΑΣ, στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων-μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

- Την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας.

- Τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών.

- Την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

- Τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

