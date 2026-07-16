Με μια τεχνική έκθεση 117 σελίδων η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) κατέστησε κατηγορουμένους για τον εμπρησμό της Marfin τρία άτομα, δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, το καταληκτικό συμπέρασμά της είναι: «Η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά (Σακίδιο Α και Σακίδιο Β) καθώς και λοιπών αντικειμένων (γυαλιά, υποδήματα, καπέλο) καταδεικνύουν ότι τα άτομα που φέρουν τα αντικείμενα στο πειστήριο φωτογραφικό υλικό (Άτομο Α και Άτομο Β) συσχετίζονται άρρηκτα με το Άτομο 1 και το Άτομο 2 που απεικονίζονται στο πειστήριο υλικό. Από τη συγκριτική εξέταση του Ατόμου 3 με το Ατομο Γ διαπιστώθηκαν ομοιότητες ως προς το εμφαινόμενο μέρος του προσώπου και των μαλλιών καθώς και τον σωματότυπο».

Στο πολυσέλιδο έγγραφο οι αστυνομικοί της ΔΕΕ περιγράφουν τη μεθοδολογία της έρευνάς τους καθώς και το διεθνές πρωτόκολλο με κωδική ονομασία ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation, Verification), με βάση το οποίο κατέληξαν σε συμπεράσματα. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι συνοπτικά το εξής: Η ανάλυση με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των υπόπτων δεν καταλήγει σε πλήρη ταυτοποίηση.

Σε μια κλίμακα από το -3 (που σημαίνει τελείως διαφορετικά άτομα) έως το +3 (που σημαίνει πλήρης ταυτοποίηση, δηλαδή ίδια άτομα), τα ευρήματα για τα τρία πρόσωπα κυμαίνονται από το 0 (που σημαίνει ανάλυση η οποία δεν καταλήγει σε συμπέρασμα) έως το +2 ( που σημαίνει ότι τα συγκρινόμενα πρόσωπα προσομοιάζουν). Για κανέναν από τους τρεις η ανάλυση δεν καταλήγει στο +3, δηλαδή σε πλήρη ταυτοποίηση.

Πώς, λοιπόν, η ΔΕΕ οδηγείται στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον οι δύο 42χρονοι «συσχετίζονται άρρηκτα» με τα άτομα που συμμετείχαν στον εμπρησμό της Marfin (σ.σ. η 46χρονη εξαιρείται της σχετικής αναφοράς);

Η απάντηση είναι ότι καταλήγει με βάση επίκτητα χαρακτηριστικά σε δύο σακίδια. Εντοπίζει, δηλαδή, ταύτιση των σακιδίων (Σακίδιο Α και Σακίδιο Β) τα οποία οι δύο 42χρονοι είχαν μαζί τους σε διακοπές την περίοδο 2008-2010 με τα σακίδια που έφεραν στις πλάτες τους οι δύο κουκουλοφόροι από την ομάδα των εμπρηστών της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, για το μεν μαύρο σακίδιο που εμφανίζεται να έχει στην πλάτη του ο ένας από την ομάδα των εμπρηστών (ο ψηλός με τα γυαλιά μυωπίας) και στην έκθεση της ΔΕΕ περιγράφεται κωδικά ως «Σακίδιο Α» αναφέρεται επί λέξει: «Στο κεντρικό σώμα των σακιδίων διακρίνεται καθαρά έμβλημα ερυθρού χρώματος με συγκεκριμένο σχεδιαστικό περίγραμμα». Πρόκειται για το σήμα του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys.

Για το «Σακίδιο Β», που έχει στην πλάτη του ο δεύτερος από τους κατηγορουμένους (με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο), αναφέρεται αντίστοιχα: «Στην επιφάνεια του υφασμάτινου καλύμματος του φερμουάρ εντοπίζεται ανοιχτόχρωμο ίχνος, πορτοκαλί απόχρωσης, το οποίο ομοιάζει με φθορά (…) Το συγκεκριμένο ίχνος αποτελεί ιδιαιτερότητα επί του σακιδίου και όχι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό, προσδίδοντας εντέλει χαρακτήρα “ταυτότητας” στα σακίδια πλάτης».

Πηγή: skai.gr

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