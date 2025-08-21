Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη απέστειλε εξώδικα σε δύο ιστοσελίδες, κατηγορώντας τες για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την ίδια.

Σύμφωνα με τα εξώδικα, οι ιστότοποι «Karditsa sta akra» και «VoiceNews» δημοσίευσαν ή αναδημοσίευσαν ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού αγόρασε ακίνητο στο Ελληνικό, αξίας 2-3 εκατ. ευρώ. Η κ. Γκραμπόφσκι διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες, κάνοντας λόγο για «fake news» που θίγουν το όνομά της και δηλώνει ότι ουδέποτε προχώρησε σε τέτοια αγορά, κάτι που, όπως τονίζει, προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το «Karditsa sta akra» αναπαρήγαγε προσωπικές επιθέσεις, αποδίδοντάς της φράσεις όπως ότι ζει «σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων» και ότι η στάση της αποτελεί «χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα».

Στο εξώδικο σημειώνεται ακόμη ότι ο πομπώδης τίτλος περί αγοράς «με χρήματα του ελληνικού λαού» είναι απολύτως ψευδής. Επίσης, καταγγέλλει ότι το περιεχόμενο διαδόθηκε περαιτέρω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλαπλασιάζοντας την προσβολή στην τιμή και την υπόληψή της.

Η κ. Γκραμπόφσκι καλεί τις ιστοσελίδες να ανακαλέσουν και να προβούν σε επανόρθωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.