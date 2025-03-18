Γύθειο: Στην οικογενειακή ταβέρνα του Στέφανου Πιτσίνιαγκα

Η Ευλαμπία Ρέβη με την κάμερα του "Οπου υπάρχει Ελλάδα" συναντά τον Δημήτρη Πιτσίνιαγκα, ιδιοκτήτη ταβέρνας, και γνωρίζουμε τον πατέρα του Στέφανου. Ο ίδιος μιλά για το Γύθειο, τον γιο του και παρουσιάζει τις σπεσιαλιτέ του μαγαζιού.
Ακόμα, μέσω skype σύνδεσης, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, νικητής του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ «House of Fame», μιλά για το Γύθειο και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.
Πηγή: skai.gr
