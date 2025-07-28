Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Ιουλίου

Σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, του Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, της Αγίας Δροσίδος και του Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι *

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα *

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *

Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *

Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:38 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 3.6 ημερών



