Αναρτήθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που αφορά στα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).

Συγκεκριμένα με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, το οποίο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, στα διοικητικά μέτρα και στις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα, που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού πλαισίου, που αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Με το ν/σ γίνεται αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής ελέγχου, προκειμένου οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Επιπλέον, προβλέπονται υποχρεώσεις για όσους επιθυμούν να παράγουν, διακινήσουν, συσκευάσουν με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Μητρώο επιχειρήσεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και η πρόβλεψη Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ στο σχέδιο νόμου κρίνεται απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως σημειώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης«με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες μητρώου επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική χορήγηση πιστοποίησης, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στους σωστούς ελέγχους».

Επίσης με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης που επιβάλλονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν:

- στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, καθώς και

- τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης για την ενίσχυση της αποτρεπτικότητας.

Επιτροπή επιβολής κυρώσεων

Για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των ανωτέρω παραβάσεων, θεσπίζονται κριτήρια επιμέτρησης, συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης και το εύρος των προβλεπόμενων προστίμων κατόπιν αξιολόγησης και βαθμολόγησης συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επίσης και η σύσταση Επιτροπής επιβολής κυρώσεων, το πλαίσιο λειτουργίας και το έργο αυτής.

Στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνεται ιδίως:

- η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής,

- της ποιότητας και

- της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Στόχος είναι να καθοριστούν οι έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος με ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, οι οποίοι είναι επιτόπιοι, τακτικοί ή/και έκτακτοι και να εξασφαλιστεί ότι ενεργούνται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αμερόληπτο.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα τη δειγματοληψία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, την παροχή λογιστικών, φορολογικών στοιχείων και πιστοποιητικών, συμβάσεων κλπ.

Ομάδες Παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Με τον παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται παράλληλα το νομικό κενό που υφίσταται σχετικά με την αναγνώριση ομάδων παραγωγών για κάθε ένα προϊόν με ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το σύστημα αναγνώρισης μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών, των οποίων τα μέλη παράγουν προϊόν που προσδιορίζεται από μία ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε ομάδες παραγωγών που παράγουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται με ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών μίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους αγοράς ή/και σε εσωτερικούς ελέγχους στα μέλη της και ενημερώνει για τα αποτελέσματα αυτά τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τέλος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα τρόφιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και προβλέπονται υποχρεώσεις για τις ελεγκτικές αρχές που διαπιστώνουν μη συμμορφώσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου σε τομέα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητά τους.

«Δίχτυ προστασίας»

Όπως σημειώνει ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης «στόχος μας είναι η προστασία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η ενίσχυση της ποιότητάς τους μέσω της θέσπισης πλαισίου ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και η εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν με την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερα εκείνα που αποτελούν σήμα κατατεθέν για τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και ότι θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές και αυτό πράττουμε με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε. Βάζουμε φραγμό σε παράνομες δράσεις και υψώνουμε ένα δίχτυ προστασίας για τα μοναδικά σε ποιότητα και διατροφική αξία, ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ».

Πηγή: skai.gr

