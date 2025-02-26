Λογαριασμός
Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας λόγω καραμπόλας και ακινητοποιημένων οχημάτων

Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς Λυκόβρυση, στον Σκαραμαγκά και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Γούναρη

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι προς το Ψυχικό λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα δημιουργείται και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα Ροσινιόλ στο Περιστέρι λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων με υλικές ζημιές, αλά και ακινητοποιημένου ημιφορτηγού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Λυκόβρυσης ανά τμήματα, στον Σκαραμαγκά και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη.

