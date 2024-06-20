Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Βίντεο από μέλη της συμμορίας που βίαιο τρόπο αφαιρούσε χρυσές αλυσίδες από ανυποψίαστους κυρίως ηλικιωμένους.
Ανάμεσα στους 20 που φόρεσαν χειροπέδες οι Αρχές είναι και ο δράστης που έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης ενώ ήταν σε live σύνδεση ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Γιώργος Τσελίκας. Στο βίντεο δυο από τα μέλη της συμμορίας πριν επιβιβαστούν σε συρμό του ηλεκτρικού προκειμένου να κλέψουν ανυποψίαστους πολίτες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.