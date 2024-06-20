Λογαριασμός
Βίντεο από μέλη συμμορίας που άρπαζαν αλυσίδες από ηλικιωμένους - Ανάμεσά τους και ο νεαρός που έκλεψε μπροστά στην κάμερα του ΣΚΑΪ

Ανάμεσα στους 20 που φόρεσαν χειροπέδες οι Αρχές είναι και ο δράστης που έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης ενώ ήταν σε live σύνδεση ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Γιώργος Τσελίκας

Κλέφτης

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Βίντεο από μέλη της συμμορίας που βίαιο τρόπο αφαιρούσε χρυσές αλυσίδες από ανυποψίαστους κυρίως ηλικιωμένους.

Ανάμεσα στους 20 που φόρεσαν χειροπέδες οι Αρχές είναι και ο δράστης που έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης ενώ ήταν σε live σύνδεση ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Γιώργος Τσελίκας. Στο βίντεο δυο από τα μέλη της συμμορίας πριν επιβιβαστούν σε συρμό του ηλεκτρικού προκειμένου να κλέψουν ανυποψίαστους πολίτες

