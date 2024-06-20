Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Βίντεο από μέλη της συμμορίας που βίαιο τρόπο αφαιρούσε χρυσές αλυσίδες από ανυποψίαστους κυρίως ηλικιωμένους.

Ανάμεσα στους 20 που φόρεσαν χειροπέδες οι Αρχές είναι και ο δράστης που έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης ενώ ήταν σε live σύνδεση ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Γιώργος Τσελίκας. Στο βίντεο δυο από τα μέλη της συμμορίας πριν επιβιβαστούν σε συρμό του ηλεκτρικού προκειμένου να κλέψουν ανυποψίαστους πολίτες

Πηγή: skai.gr

