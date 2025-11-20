Kykloi by Priceless: Εκεί που η αυθεντική φιλοξενία συναντά την ελληνική κουζίνα

Από τις αρχές του καλοκαιριού, το Kykloi by Priceless έχει ήδη κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στους πιο ενδιαφέροντες γαστρονομικούς προορισμούς της Αθήνας. Σε μια πόλη γεμάτη νέες επιλογές για φαγητό, ξεχωρίζει για τον τρόπο που συνδυάζει την ελληνική κουζίνα με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, προσφέροντας μια εμπειρία που αποπνέει αυθεντική φιλοξενία.

Μέσα στα στενά του Κεραμεικού, το Kykloi by Priceless ξεχωρίζει και αισθητικά. Ο χώρος σου δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς και οικειότητας, με φυσικά υλικά, κεραμικά εμπνευσμένα από τον Κεραμεικό και έπιπλα από ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. Η ανοιχτή κουζίνα επιτρέπει στους επισκέπτες να παρακολουθούν τη διαδικασία προετοιμασίας των πιάτων, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους πίσω από την κουζίνα και στη φιλοσοφία του εστιατορίου.

Μενού με την υπογραφή του Παύλου Κυριάκη

Ο σεφ Παύλος Κυριάκης, γνωστός για τη δημιουργικότητά του και τη βαθιά γνώση της ελληνικής πρώτης ύλης, υπογράφει το μενού του Kykloi με γνώμονα την εποχικότητα και την απλότητα. Κάθε πιάτο είναι προσεγμένο στη λεπτομέρεια, με καθαρές γεύσεις και ισορροπία που αναδεικνύουν τα προϊόντα του τόπου.

Η συνεργασία του με τους απόφοιτους του προγράμματος ReStart προσθέτει μια ιδιαίτερη διάσταση στο εγχείρημα: νέοι επαγγελματίες της εστίασης από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν εκαπιδευτεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ Οδύσσεια, αποτελούν μέλη της ομάδας του εστιατορίου, αποδεικνύοντας πως η γαστρονομία μπορεί να έχει πραγματικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Εμπειρία για όλους

Το Kykloi by Priceless δεν είναι προορισμός μόνο για τους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας. Προσφέρει μια εμπειρία ανοιχτή σε όλους — είτε πρόκειται για ένα χαλαρό δείπνο, ένα κυριακάτικο τραπέζι με φίλους ή μια ιδιαίτερη έξοδο στο κέντρο. Η ζεστή ατμόσφαιρα, η προσεγμένη εξυπηρέτηση και η πλήρης προσβασιμότητα του χώρου κάνουν την εμπειρία ευχάριστη και οικεία για όλους.

Η τοποθεσία του, στην οδό Βουτάδων 36, λίγα βήματα από την πλατεία και τον σταθμό του μετρό Κεραμεικός, κάνει την πρόσβαση εύκολη από κάθε σημείο της πόλης.

Το Kykloi by Priceless δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο, είναι ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Μια εμπειρία όπου το καλό φαγητό, η ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι ενώνονται σε έναν μοναδικό κύκλο γεύσεων και συναισθημάτων.

Διεύθυνση: Kykloi by Priceless, Βουτάδων 36, Αθήνα (11854)

Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή: 18.00 – 00.30 / Σάββατο και Κυριακή: 12.00 – 00.30

Website: www.kykloi.gr

Για κρατήσεις https://resv.pro/kykloi/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.