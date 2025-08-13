Πρόστιμο 10.500 ευρώ και 48ωρο λουκέτο επιβλήθηκε σε πολύ γνωστό beach restaurant στην Καλλιθέα της Ρόδου, καθώς μία ακόμη περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η επιχείρηση δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα.

Συγκεκριμένα, δεν είχε εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή άκρως τουριστική, που δεν θα περνούσε απαρατήρητη από την ΑΑΔΕ.





