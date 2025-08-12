Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Κέρδη 0,16% στο κλείσιμο

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών

Πίνακας χρηματιστηρίου Αθήνας

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Η αγορά συμπλήρωσε επτά ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,63%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.109,66 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.121,60 μονάδες (+0,73%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 220,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.380.903 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,27%), της Motor Oil (+2,25%), της Coca Cola HBC (+1,53%) και της Eurobank (+1,12%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,80%), της Πειραιώς (-1,66%) και των ΕΛΠΕ (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.927.580 και 5.925.273 μετοχές, αντιστοίχως

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,13 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 26,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+16,10%) και Λεβεντέρης(π) (+9,38%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-4,10%) και Λανακάμ(κ) (-3,95%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,7500 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4000 +0,27%

OPTIMA: 7,6400 -0,78%

ΤΙΤΑΝ: 38,4500 +0,39%

ALPHA BANK: 3,5660 -0,39%

AEGEAN AIRLINES: 14,3200 +0,14%

VIOHALCO: 6,4700 +0,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,5200 -0,79%

ΔΑΑ: 10,7200 -0,28%

ΔΕΗ: 14,5800 -0,48%

COCA COLA HBC: 44,9800 +1,53%

ΕΛΠΕ: 8,3500 -1,01%

ELVALHALCOR: 2,6000 +0,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 -0,14%

EUROBANK: 3,4430 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7300 -0,15%

MOTOR OIL: 26,4000 +2,25%

JUMBO: 31,6600 -1,80%

METLEN: 56,4000 +2,27%

ΟΛΠ: 46,8500 +0,97%

ΟΠΑΠ: 20,0200 +0,10%

ΟΤΕ: 16,1900 +0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2220 -1,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +0,58%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

