Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Σε τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τη διαδικασία έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι ενέργειες αυτές έρχονται μετά το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ΥΠΡΟΠΟ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για προβλήματα που εντοπίστηκαν μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου:

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις των ανεξάρτητων Αρχών, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ως εκ τούτου, έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου σχετικά με την διαδικασία έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με την πρόσφατη εκδοθείσα σχετική απόφαση της Αρχής και προς πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της και ιδίως για:

α) την εφαρμογή της αρχής ελαχιστοποίησης σε σχέση με την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

β) την επικαιροποίηση του σχετικού ενημερωτικού υλικού προς τους πολίτες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.



Οι ενέργειες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των ήδη εκδοθέντων δελτίων ταυτότητας παραμένει αμετάβλητη, καθώς και ότι η διαδικασία έκδοσής τους, έως την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, συνεχίζεται κανονικά».

Πηγή: skai.gr

