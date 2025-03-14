Το όμορφο λιμανάκι της Κερκίνης, που το καλοκαίρι υποδέχεται περί τους 400.000 τουρίστες, αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων με το κυριότερο η απουσία προβλήτα.

Ο Γιάννης Ρέκλος, Πρόεδρος Επαγγελματιών Κερκίνης, μιλάει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τα προβλήματα των υποδομών της περιοχής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η έλλειψη προβλήτα, δημιουργεί πολλά εμπόδια, κυρίως όταν επισκέπτονται τη λίμνη άτομα με κινητικά προβλήματα.

Δείτε το βίντεο:

Ο κ. Ρέκλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζονται 4 άτομα, για να μεταφέρουν το αναπηρικό αμαξίδιο σε βάρκα. «Πρέπει να γίνουν υποδομές σωστές με προδιαγραφές», σημειώνει και αναφέρει το παράδειγμα στις Πρέσπες όπου υπάρχουν υποδομές σύμφωνα με το περιβάλλον.

στο λιμανάκι της Κερκίνης είναι σε άθλια κατάσταση με αποτέλεσμα να κουβαλούν στα χέρια τους πόλεις για να τους μεταφέρουν μέσα στις βάρκες. Ένα λιμανάκι που ουσιαστικά είναι η αφετηρία όλων των καραβιών περιηγήσεων της λίμνης και των γύρω χωριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.