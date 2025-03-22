Λιμενικό: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο Φαρμακονήσι

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά του Φαρμακονησίου βρίσκεται σε εξέλιξη υπό το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ένας μετανάστης ανασύρθηκε νεκρός, ενώ δύο ανήλικοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.



Στην περιοχή βρίσκονται τρία πλωτά του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί 19 αλλοδαποί.EPEYNEΣ YΠO TON ΣYNTONIΣMO TOY EKΣEΔ ΠPOΣ ENTOΠIΣMO TYXON AΓNOOYMENΩN AΛΛOΔAΠΩN ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH TOY ΦAPMAKONHΣIOY. ΣTO ΣHMEIO BPIΣKONTAI 3 ΠΛΣ KAI 1 N/Γ ENΩ EXEI AΠOΓEIΩΘEI E/Π THΣ Π.A. MEXPI ΣTIΓMHΣ EXOYN ΠEPIΣYΛΛEXΘEI 19 AΛΛOΔAΠOI, ENΩ EXOYN ENTOΠIΣTEI 1 ANΔPAΣ XΩPIΣ TIΣ AIΣΘHΣEIΣ TOY KAI 2 ANHΛIKOI ΣE KPIΣIMH KATAΣTAΣH. KAIPOΣ BΔ 2 BF.

