Λιμάνι Πειραιά: Έπεσε με το δίκυκλο στη θάλασσα

Σώος και καλά στην υγεία του εξήλθε από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά στην πύλη Ε-2 ένας 49χρονος και μοναδικός επιβαίνοντας δικύκλου.

Το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ενημερώθηκε για την ύπαρξη του 49χρονου στη θάλασσα, ενώ στελέχη της ομάδας «ΛΑΜΔΑ» που κατέφθασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 49χρονος είχε εξέλθει μόνος του από τη θαλάσσια περιοχή.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για προληπτικές εξετάσεις.

