Λειτουργεί και πάλι η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας ύστερα από 40 ημέρες διακοπής καθώς είχε λήξει το πιστοποιητικό λειτουργίας στις 31 Ιουλίου.

Μετά από νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει παράταση του δεξαμενισμού της γέφυρας για ένα έτος και έπειτα από ελέγχους και επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, εκδόθηκε από το νηογνώμονα που την παρακολουθεί, νέο πιστοποιητικό ασφαλείας με ισχύ έως τις 14 Ιουλίου 2025.

Οι επιθεωρήσεις κρίθηκαν ικανοποιητικές και το Λιμεναρχείο έθεσε την πλωτή γέφυρα άμεσα σε πλήρη λειτουργία, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση σκαφών από το κανάλι της Λευκάδας.

