Λεβίδι: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Σοκαριστικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 26 Απριλίου στο Λεβίδι Αρκαδίας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά πριν τις 9:00, όταν ένα αυτοκίνητο επιβατικό προσέκρουσε σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Το μοιραίο αυτοκίνητο, αντί να ακολουθήσει τη σωστή κυκλική πορεία γύρω από την πλατεία, κινήθηκε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε αγροτικό όχημα σταθμευμένο.

Από τη σύγκρουση, η συνοδηγός του Ι.Χ. ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ένας επιβάτης του σταθμευμένου αγροτικού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο οδηγός του Ι.Χ., σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά.

