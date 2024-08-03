Σαν σήμερα 3/8: Αργυρό μετάλλιο για την Μπακογιάννη - Γεννιέται ο εφευρέτης του ασανσέρ

Γεγονότα



1844: Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.

1923: Ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο.

1951: Ιδρύεται η «Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά» (ΕΔΑ), με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασσαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζήμπεη και Μιχάλη Κύρκου.

1981: Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.

1989: Αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.

1996:Η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 μ. κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά (33 πόντοι) σωματικού ύψους (1,70 μ.) και ύψους που υπερέβη (2,02 μ.).

Γεννήσεις



1811:Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. (Θαν. 8/4/1861)

1940: Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 11/2/2021)

1966:Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας.

Θάνατοι

1973: Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός. (Γεν. 4/3/1904)

1975:Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής ποιητής και ψυχαναλυτής. (Γεν. 2/9/1901)

1979:Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. («Πριγκίπισσα Ιζαμπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία», «Το μυθιστόρημα των Τεσσάρων») (Γεν. 16/2/1907)

