Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η τροχαία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος του υπόγειου κόμβου Παράδεισου Αμαρουσίου στο ρεύμα προς Κηφισιά,με τα αυτοκίνητα να κινούνται από τον παράδρομο της Λεωφόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.