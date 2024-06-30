Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας μετά τη σύγκρουση οχημάτων

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τον παράδρομο της Λεωφόρου

UPDATE: 09:34
Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης οχημάτων

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς Κηφισιά. 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η τροχαία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος του υπόγειου κόμβου Παράδεισου Αμαρουσίου στο ρεύμα προς Κηφισιά,με τα αυτοκίνητα να κινούνται από τον παράδρομο της Λεωφόρου. 

TAGS: τροχαία σύγκρουση Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
