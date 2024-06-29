Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τα ναρκωτικά Boom

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διακινούσαν συνθετικά κανναβινοειδή «BOOM» σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χαϊδάρι.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης (26/6) στο Χαϊδάρι, 3 άντρες ηλικίας 21, 41 και 44 και μια 50χρονη, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν μισθώσει δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου αποθήκευαν και διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής ομάδας, η 50χρονη ήταν επιφορτισμένη για την προμήθεια και μεταφορά των ναρκωτικών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ οι άλλοι τρεις διέμεναν εκεί και είχαν αναλάβει την αποθήκευση και την διακίνηση τους.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους είχαν λάβει μέτρα αντιπαρακολούθησης, έχοντας εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνων περιμετρικά της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη επιπλέον ένας 44χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς κατά την έξοδό του από το επίμαχο ξενοδοχείο και στη θέα τους, πέταξε κάτω συσκευασία περιέχουσα ναρκωτικές ουσίες που είχε προμηθευτεί νωρίτερα.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους και εντός του δωματίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 36,3 γραμμ. συνθετικών κανναβινοειδών «boom»,

• 5 λίτρα υγρής αμμωνίας,

• 29,5 γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων πρώτης ύλης (νταμιάνα),

• 5 ζυγαριές,

• εξοπλισμός εργαστηρίου για την παρασκευή των ναρκωτικών,

• 2 φυσίγγια,

• το χρηματικό ποσό των 78,5 ευρώ,

• 3 κάμερες,

• 5 κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ,

• ηλεκτρικό πατίνι,

• συσκευή γεωεντοπισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.