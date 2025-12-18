Λαζόπουλος για παρακολούθηση με Predator: Άλλος παρέλαβε το χαρτί της ΑΔΑΕ, με την ταυτότητά μου

Στο φινάλε του τελευταίου επεισοδίου της σατιρικής εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, ο Λάκης Λαζόπουλος επανέλαβε πως παρακολουθείτο και από την ΕΥΠ και με Predator, ενώ εξέφρασε την απορία του πώς κάποιος παρέλαβε σημαντικά έγγραφα της ΑΔΑΕ (Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) και μάλιστα επιδεικνύοντας την ταυτότητά του.

«Μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω… Στο χαρτί από την ανεξάρτητη αρχή (ΑΔΑΕ) που έλαβα για τις παρακολουθήσεις που μου κάνανε στο τηλέφωνο με Predator και με ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν 1,5 χρόνο. Ότι ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουνα. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ; Και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζόπουλος.

Το βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Λαζόπουλου:





Πηγή: skai.gr

