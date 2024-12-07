Λάρισα: Υποψήφιος νονός «κλέφτηκε» με την κουμπάρα έναν μήνα πριν τη βάπτιση

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα με πρωταγωνιστή έναν Λαρισαίο και μία γυναίκα από την Κάτω Αχαΐα.

Μετά από μισό χρόνο περίπου γνωριμίας, η γυναίκα και ο σύζυγός της, έκαναν πρόταση στον – νεαρής ηλικίας – Λαρισαίο να βαφτίσει το παιδί τους. Ο τελευταίος δέχθηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, οι συναναστροφές μεταξύ τους όπως ήταν αναμενόμενο άρχισαν να γίνονται ολοένα και πυκνότερες με αποτέλεσμα ο υποψήφιος νονός και η μητέρα του παιδιού να ερωτευτούν σφόδρα!

Έτσι, πήραν την απόφαση και έναν μήνα πριν τα προγραμματισμένα βαφτίσια, κλέφτηκαν. Το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο σε περιοχή της Λάρισας, όμως η οικογένεια του πατέρα του παιδιού από την Πελοπόννησο δεν δείχνει διατεθειμένη να αφήσει την υπόθεση ως έχει.

Τουλάχιστον αυτό γίνεται σαφές μέσα από viral βίντεο που κυκλοφορεί σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εκεί όπου Λαρισαίος φίλος του υποψήφιου νονού, κάνει παρέμβαση και ζητά από τις δύο πλευρές να δείξουν ψυχραιμία. «Αυτό που θέλω, είναι να μην πειράξει κανείς κανέναν…» λέει χαρακτηριστικά. Το κατά πόσο βέβαια η έκκλησή του θα γίνει αποδεκτή, θα το μάθουμε στην πορεία…

Πηγή: skai.gr

