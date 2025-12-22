Η περίοδος των... ήρεμων νερών και αιθέρων στο Αιγαίο φαίνεται να ολοκλήρωσε τον... κύκλο της. Τουρκικά F-16 και κατασκοπευτικό αεροσκάφος παραβίασαν τον ελληνικο εναέριο χώρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, ενώ κατεγράφησαν και παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, η μία από F-16 και οι άλλες έξι από κατασκοπευτικό ATR-72.
Παράλληλα, καταγράφηκαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών, οι δύο από σχηματισμού ζευγαριού F-16 και η μία από κατασκοπευτικο ATR-72.
Το ζευγάρι των τουρκικών F-16 ήταν οπλισμένο και πέταξε σε σχηματισμό (θεωρείται επιθετική ενέργεια).
Τα τρία τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.