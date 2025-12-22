Λογαριασμός
Ήρεμοι αιθέρες... τέλος στο Αιγαίο: 7 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις από τουρκικά F-16 και ATR-72

Το ζευγάρι των τουρκικών F-16 ήταν οπλισμένο και πέταξε σε σχηματισμό - Τα τρία τουρκικά αεροπλάνα αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Τουρκικά F-16

Η περίοδος των... ήρεμων νερών και αιθέρων στο Αιγαίο φαίνεται να ολοκλήρωσε τον... κύκλο της. Τουρκικά F-16 και κατασκοπευτικό αεροσκάφος παραβίασαν τον ελληνικο εναέριο χώρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, ενώ κατεγράφησαν και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, η μία από F-16 και οι άλλες έξι από κατασκοπευτικό ATR-72.

Παράλληλα, καταγράφηκαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών, οι δύο από σχηματισμού ζευγαριού F-16 και η μία από κατασκοπευτικο ATR-72.

Το ζευγάρι των τουρκικών F-16 ήταν οπλισμένο και πέταξε σε σχηματισμό (θεωρείται επιθετική ενέργεια).

Τα τρία τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ελληνοτουρκικά τουρκικά F-16 παραβιάσεις παραβάσεις
