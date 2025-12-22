Λαμία: Άνδρας απειλούσε πως θα ανατινάξει το διαμέρισμά του με φιάλη υγραερίου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο κέντρο της Λαμίας και μάλιστα για αρκετές ώρες. Ένας άνδρας ο οποίος ζει μόνος του σε διαμέρισμα της οδού Μακροπούλου και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ημέρες, προκάλεσε με την απουσία του ανησυχία στους γείτονές του.

Κάποιοι επιχείρησαν να ελέγξουν αν είναι καλά, χτυπώντας το κουδούνι του διαμερίσματος. Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε σε έξαλλη κατάσταση, απομάκρυνε τους γείτονες και κλειδώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού του.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς – όπως αναφέρουν πηγές στο lamianow – ο ένοικος περιέλουσε το διαμέρισμα με βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ ποσότητες των εύφλεκτων υλικών χύθηκαν και έξω από την πόρτα. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες για την ύπαρξη φιάλης υγραερίου στο εσωτερικό, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, προχώρησε προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, λόγω και πληροφοριών ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσε ειδικός διαπραγματευτής και για ώρα καταβλήθηκαν προσπάθειες επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

Η οδός Μακροπούλου αποκλείστηκε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και πυροσβεστικής παρέμειναν σε ετοιμότητα. Τελικά, λίγο πριν τις 18:00, ειδική ομάδα της Αστυνομίας, με ασπίδες και ειδικό εξοπλισμό, πραγματοποίησε δυναμική επέμβαση, σπάζοντας την πόρτα του διαμερίσματος με τη συνδρομή εργαλείων της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή έκρηξη και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το κτίριο. Στη συνέχεια προσήχθη με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ οι ένοικοι επέστρεψαν στα διαμερίσματά τους, με τις Αρχές να τονίζουν πως η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα.

Πηγή: skai.gr

