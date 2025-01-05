Μία τεράστια λίμνη στο υπόγειο τμήμα του Ιλισού, με το νερό να έχει διαβρώσει τα πάντα, καταγράφει η κάμερα του ΣΚΑΪ.

Μία τεράστια τρύπα σε πάρκινγκ στην Καλλιθέα προκλήθηκε σύμφωνα με τους ειδικούς από τη διάβρωση που προκύπτει το νερό της λίμνης. Αυτό ανησυχεί τους ειδικούς και για πολλά σημεία του Κηφισού.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καφαντάρη, Φωτογράφο-Σπηλαιολόγο, «κολώνες παρατηρούνται στον Ιλισό να έχουν βγει έξω, παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στον Κηφισό στο έδαφος εκεί που είναι το νερό, και δεν ξέρουμε σε τι βάθος έχει φαγωθεί το υλικό που τις συνδέει».

Η αυτοψία του ΣΚΑΪ στην υπόγεια κοίτη του Ιλισού δείχνει πως η διάβρωση έχει κάνει την εμφάνισή της σχεδόν παντού: φθορές στα πλευρικά τοιχία, λιμνούλες από διαρροές και σημεία όπου εμφανίζεται ο οπλισμός του έργου προκαλούν έντονη ανησυχία στους ειδικούς.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

