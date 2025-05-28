Λογαριασμός
Λάρισα: Μια κοπέλα τραυματίστηκε σε τροχαίο μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες.

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα και ειδικότερα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της Ανθίμου Γαζή.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με μια κοπέλα που επέβαινε στο δίκυκλο να τραυματίζεται φέροντας ορθοπεδικά τραύματα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

