Με τον άδικο χαμό του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, άλλη μία υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο.

Πρόκειται για άλλο λούνα παρκ αναμένεται να στηθεί στη Λάρισα, παρά το ότι ιδιοκτήτρια επιχειρηματίας έχει σε βάρος της μία καταδικαστική απόφαση για τραυματισμό 9χρονου κοριτσιού στη Χαλκίδα το 2009,ενώ έχει παραπεμφθεί και για τον θάνατο 13χρονης στο λούνα παρκ το 2019 στον Αλμυρό Μαγνησίας(κεντρική φωτογραφία.

Σύμφωνα με το onlarissa, η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια φέτος πλειοδότησε σε διαγωνισμό του δήμου Λάρισας για το ετήσιο πανηγύρι στη Νεάπολη που γίνεται το Σεπτέμβριο, για να εγκαταστήσει εκεί λούνα παρκ ιδιοκτησίας της.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η προκήρυξη του διαγωνισμού που έκανε ο Δήμος Λάρισας στις 8 Αυγούστου του 2024, ανέφερε ρητά ότι ένας εκ των όρων για τη συμμετοχή αυτών που ήθελαν να στήσουν λούνα παρκ στο πανηγύρι ήταν να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συναφές με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Όμως, η συγκεκριμένη επιχειρηματίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 χρόνων με τριετή αναστολή αμετάκλητα για τον τραυματισμό παιδιού το 2009, επομένως, δεν είχε δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, να συμμετέχει.

Η ίδια ιδιοκτήτρια έχει παραπεμφθεί να δικαστεί για κακούργημα και για το θάνατο 13χρονης στο λούνα παρκ του Αλμυρού Βόλου.

Η επιχείρηση τώρα ετοιμάζεται να στήσει κανονικά τα παιχνίδια στη Λάρισα.

Πηγή: skai.gr

