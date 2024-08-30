Με αφορμή την αίσθηση που προκάλεσε η είδηση ότι καταδικασμένη ιδιοκτήτρια «μοιραίου» λούνα παρκ σε Χαλκίδα και Αλμυρό, έλαβε άδεια για πανηγύρι στη Λάρισα, ο Δήμος Λαρισαίων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:



«Η ασφάλεια των πολιτών, η εξασφάλιση συνθηκών ομαλής λειτουργίας και η προστασία από κινδύνους κάθε τύπου, αποτελούν βασικές προτεραιότητες και αδιαπραγμάτευτες αρχές σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων.



Το ίδιο ισχύει και για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, σε κάθε διαδικασία που αφορά σε δημόσιο διαγωνισμό.



Με βάση τη διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ, στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας 2024 και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά συμμετοχής (αρθ. 6 της διακήρυξης), επί ποινή αποκλεισμού, προβλέπονταν μεταξύ άλλων και «απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας».



Κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας κατατέθηκε από τον πλειοδότη ο φάκελος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, το οποίο ήταν λευκό (μηδέν).



Αφού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού που είχε συσταθεί για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην ανακήρυξη του πλειοδότη, ως όφειλε.



Κατά τη διαδικασία επανελέγχου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα του προαναφερόμενου αποδεικτικού».

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 χρόνων με τριετή αναστολή αμετάκλητα για τον τραυματισμό παιδιού το 2009, επομένως, δεν είχε δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, να συμμετέχει.

Η ίδια ιδιοκτήτρια έχει παραπεμφθεί να δικαστεί για κακούργημα και για το θάνατο 13χρονης στο λούνα παρκ του Αλμυρού Βόλου (κεντρική φωτογραφία).

