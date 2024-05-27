Ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας σε 38χρονο Λαρισαίο, ο οποίος βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς μετά από φραστική αντιπαράθεση χειροδίκησε σε βάρος 44χρονης με αφορμή την κατάληψη εισόδου σε χώρο στάθμευσης.

Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε στις 9.30 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ο 38χρονος κρίθηκε ένοχος όχι για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης για το οποίο είχε παραπεμφθεί, αλλά για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες της «ΕτΔ» οι ένορκοι κάνοντας αποδεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, πλειοψήφησαν έναντι των δικαστών (με ψήφους 4 – 3) με αποτέλεσμα να μετατραπεί η κατηγορία.

Οι δύο Λαρισαίοι βρέθηκαν στο δικαστήριο με αφορμή ένα συμβάν που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου 2017.

Ειδικότερα η 44χρονη επιστρέφοντας από κάποια δουλειά της και ενώ θα ανέμενε συγγενικό της πρόσωπο επιχείρησε να σταθμεύσει προσωρινά το αυτοκίνητό της μπροστά στην είσοδο χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας του 38χρονου, σε πολυώροφη οικοδομή σε κεντρική οδό της Λάρισας.

Την ίδια ώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας βρισκόταν ο 38χρονος ο οποίος ανέμενε μεταφορική εταιρεία για τη μεταφορά της οικοσκευής του.

Η φραστική αντιπαράθεση προσέλαβε άλλες διαστάσεις, όταν -σύμφωνα με το κατηγορητήριο – «ο κατηγορούμενος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο» την παθούσα «η οποία εξαιτίας του αιφνιδιασμού της και σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο έδαφος, όπου ο κατηγορούμενος «συνέχισε να την χτυπά με ιδιαίτερης σφοδρότητας, αλλεπάλληλες γροθιές και λακτίσματα στο κρανίο, στο πρόσωπο, στον λαιμό, στον αυχένα, στον θώρακα, στην κοιλιά και στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Όταν η παθούσα κατάφερε να σταθεί όρθια ο κατηγορούμενος την γρονθοκόπησε και πάλι στο πρόσωπο ρίχνοντάς την στο έδαφος. Όταν κατάφεραν περίοικοι και περαστικοί να τον απομακρύνουν από την παθούσα, ενώ η τελευταία ήταν υποβασταζόμενη και αιμορραγούσε ήδη από το στόμα και τη μύτη, ο κατηγορούμενος της επέφερε εκ νέου λάκτισμα».

Στο κατηγορητήριο περιγράφονται αναλυτικά και οι κακώσεις που υπέστη η 44χρονη από τον ξυλοδαρμό, όπως και η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση της υγείας της.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων κατέθεσε η παθούσα η οποία περιέγραψε τα όσα βίωσε εκείνο το απόγευμα, ενώ ο συνήγορος του κατηγορουμένου που δεν παρέστη καθώς εκπροσωπήθηκε σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο 38χρονος χειροδίκησε σε βάρος της 44χρονης, αλλά όχι με την «ένταση» που τα περιέγραψε η παθούσα.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου σύμφωνα με το κατηγορητήριο για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ωστόσο οι τέσσερις ένορκοι πλειοψήφησαν έναντι των τριών τακτικών δικαστών.

Με αποτέλεσμα να μετατραπεί η κατηγορία και ο 38χρονος, έχοντας κριθεί ομόφωνα ένοχος, μετά και την αναγνώριση ελαφρυντικού να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 2 ετών, με 3ετή αναστολή. Σημειώνεται πως και πρωτόδικα ο 38χρονος είχε κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχος από το ΜΟΔ Βόλου που του επέβαλλε ποινή φυλάκισης, 3 ετών επίσης με αναστολή.

