Σημαντική διάκριση για τη Ζάκυνθο, καθώς για ακόμη μία χρονιά πολλές παραλίες του νησιού βραβεύτηκαν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Γαλάζια Σημαία, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των υδάτων, την οργάνωση και την περιβαλλοντική προστασία των ακτών.

Οι βραβευμένες παραλίες της Ζακύνθου είναι οι: Αλυκανάς, Αλυκές, Άμπουλα Τραγακίου, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Καλαμάκι 2, Κατραγάκι / Eleon Grand Resort, Λίμνη Κεριού, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβί και Ψαρού.

Η νέα αυτή επιτυχία ενισχύει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προφίλ της Ζακύνθου, ενός από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, με παραλίες διεθνούς φήμης και μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία 2026».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

