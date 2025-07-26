Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 26 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσινάδες Κυθήρων.

Η φωτιά πήρε αμέσως διαστάσεις λόγω των ανέμων και λίγη ώρα αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, να εκκενώσουν την περιοχή Πιτσιάδες και να κατευθυνθούν προς Αρωνιάδικα.

Ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα καθώς οι φλόγες πλησίασαν και τα Αρωνιάδικα με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν και από αυτήν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα Φραλιγκιάνικα.

Λίγο πριν τις 14.00 νέο, τρίτο μήνυμα από το 112 εστάλη προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Αραιοί Κυθήρων να απομακρυνθούν Λιβάδι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πιτσινάδες #Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας νήσων #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πιτσινάδες απομακρυνθείτε μέσω κεντρικής οδού Ποταμού Λιβαδίου προς #Αρωνιάδικα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 26, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, με 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη).

Επιπλέον, ενίσχυση καταφθάνει ακτοπλοϊκώς από τη Νεάπολη Λακωνίας, με επτά πυροσβέστες από την 6η ΕΜΟΔΕ.

Πηγή: skai.gr

