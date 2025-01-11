Λογαριασμός
Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος - Φωτογραφίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις του έναν 22χρονο, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα  

Κρήτη: Νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τα parakritika.gr, περίπου στις 03.15 τα ξημερώματα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 22χρονου άνδρα, τον οποίο, άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του από το όχημα. 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο οχήματα από το 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων με έξι πυροσβέστες. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος έφερε επιφανειακές αμυχές και δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα τροχαίο Νεκρός Κρήτη
