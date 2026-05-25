Ληστεία σημειώθηκε στις 11:10 το πρωί, χθες, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν 3 άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

