Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά, επί της παλαιάς εθνικής οδού.

ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα καταστήματος και σε παρακείμενο τοιχείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία κοπέλα 21 ετών, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Η κοπέλα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον διοικητή, Γιώργο Μπέα.

Δύο επίσης νεαρές κοπέλες, οι οποίες επέβαιναν στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν ελαφρά και η μία να νοσηλεύεται στην Ορθοπεδικη Κλινική με κατάγματα, ενώ η δεύτερη στη Χειρουργική Κλινική.

Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, μετά από αλκοτέστ, βρέθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπτού ορίου και νοσηλεύεται κρατούμενος στη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο είναι ηλικίας 21 έως 23 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.