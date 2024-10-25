Επιστολή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραμεθορίου απέστειλε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφορικά με το χρόνιο ζήτημα των τουρκικών παρεμβολών στο ελληνικό σήμα.

Με την επιστολή αυτή, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ραδιοφώνων ακριτικών περιοχών για τις νέες δυνατότητες που τους παρέχονται, καλώντας όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να αξιοποιήσουν τις πρόσφατες διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως:

δήλωση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής, σύμφωνα με την οποία οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί όλης της επικράτειας μπορούν να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σημειωτέον ότι από το 2025 και έπειτα οι εν λόγω δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε έτος από 1 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. αίτηση χορήγησης δευτερεύουσας συχνότητας για τους παραμεθόριους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν σε παραμεθόριες περιοχές να αιτηθούν κατ' εξαίρεση τη χρήση δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα κάλυψης του νομού που λειτουργούν είτε λόγω παρεμβολών από αλλοδαπούς σταθμόυς είτε λόγω μορφολογίας του εδάφους. Η αίτηση χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας υποβάλλεται οποτεδήποτε, ενώπιον της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία ελέγχει το περιεχόμενο της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση της εκπομπής του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου και την προστασία του από παρεμβολές ξένων σταθμών. Οι παρεμβολές σταθμών γειτονικών κρατών όπως είναι η Τουρκία, είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί δεκαετίες ολόκληρες τα ραδιόφωνα ακριτικών περιοχών. Το θέμα είχε τεθεί και σε διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τους ιδιοκτήτες νωρίτερα μέσα στο έτος ο κ. Κυρανάκης στον νομό Έβρου, περιοχή όπου καταγράφεται και πιο έντονα το πρόβλημα.

Ο αρμόδιος υφυπουργός είχε δεσμευτεί για την εξεύρεση λύσης στο θέμα και κατόπιν παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι παραμεθόριοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν πλέον τη δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής, ενώ μπορούν να αιτηθούν να τους χορηγηθεί δευτερεύουσα συχνότητα, όπου αυτό απαιτείται. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν άμεσα τους νομούς Έβρου και Δωδεκανήσου, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται εντονότερα, καθώς και το σύνολο των περιοχών της παραμεθορίου.

Εφόσον οι νέες προβλέψεις αξιοποιηθούν, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η μετάδοση του προγράμματος των ακριτικών ραδιοφωνικών σταθμών. «Στεκόμαστε δίπλα στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και συνεχίζουμε την προσπάθεια για την απρόσκοπτη μετάδοση του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος σε όλη τη χώρα» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της πολιτείας είναι η βέλτιστη ραδιοφωνική κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.