Στη σύλληψη ενός άνδρα και στην επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Κω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κω, αλλοδαπός, για πυρκαγιά από αμέλεια, σε αγροτοδασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κέφαλος, στη νήσο Κω και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.960 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.

Επίσης στην Εύβοια, συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση, από πρόθεση, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων του Κ.Α.Ε.Ε. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, αλλοδαπός, για απόπειρα πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση, από πρόθεση, στη θέση «Μπαλαγάρι» Ριτσώνας, του Δήμου Χαλκιδέων, στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.687,5 ευρώ.

Ο 28χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.