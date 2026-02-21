Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονη που κατέγραφε παράνομα δίκη με το κινητό της τηλέφωνο

Έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας - Κατηγορείται για παράνομη λήψη οπτικοακουστικού υλικού στη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης

Δίκη

Μία 39χρονη συνελήφθη στην Κοζάνη, με την κατηγορία ότι κατέγραφε παράνομα με το κινητό της τηλέφωνο ποινική δίκη που διεξαγόταν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

Το σχετικό υλικό διαγράφηκε και η συσκευή κινητής τηλεφωνίας επιστράφηκε στη 34χρονη, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για παράνομη λήψη οπτικοακουστικού υλικού στη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κοζάνη κινητό τηλέφωνο σύλληψη ΕΛΑΣ Δικαστήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark