Άλιμος: Συνελήφθη 17χρονος με ναυτικές φωτοβολίδες

Συνελήφθη εχθές το βράδυ, στον Αίμο, 17χρονος ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο ναυτικές φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος σε έλεγχο που του έγινε από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, βρέθηκε να έχει κρύψει επιμελώς τη μία φωτοβολίδα στο εσωτερικό λάστιχο του παντελονιού του, ενώ σε παρακείμενο σημείο, ανάμεσα σε θάμνους κατασχέθηκε μία ακόμη, που είχε προλάβει να κρύψει.

Σε βάρος του ανήλικου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

