Για «βαθιά συγκίνηση» κάνει λόγο σήμερα σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading, η οποία μιλάει για μια ιστορική διάκριση της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading στις ΗΠΑ, όπου η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Senior Hip Hop.

Το σωματείο χαρακτηρίζει την επιτυχία ως «στατιστικό παράδοξο», καθώς η ομάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της κατηγορίας, ανεβαίνοντας από την 6η θέση των ημιτελικών στη 2η θέση του τελικού.

Παράλληλα, τονίζει πως το αποτέλεσμα αυτό ήρθε παρά την έλλειψη υποδομών και υποστήριξης, στηριζόμενο αποκλειστικά στην πειθαρχία και το πάθος των αθλητών και προπονητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ιστορική Διάκριση για το σωματείο μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τη σπουδαία επιτυχία του συλλόγου μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading ICU Worlds 2026, όπου η ομάδα μας κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Senior Hip Hop, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα.

Στην κατηγορία συμμετείχαν συνολικά 12 χώρες, με τις 10 να προκρίνονται στον ημιτελικό γύρο. Η ομάδα μας κατέλαβε την 6η θέση στους ημιτελικούς, ωστόσο στον μεγάλο τελικό πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση, ανεβαίνοντας στη 2η θέση του κόσμου, ξεπερνώντας κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος όπως το Εκουαδόρ, η Ταϊλάνδη, η Αυστραλία και το Μεξικό.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η άνοδος από την 6η θέση στη 2η αποτελεί τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει καταγραφεί ποτέ στην κατηγορία Senior Hip Hop στην ιστορία της ICU. Αυτό που πέτυχε η ομάδα μας στο Orlando το 2026 δεν είναι απλώς μια επιτυχία· αποτελεί ένα παγκόσμιο στατιστικό παράδοξο για τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Από την 6η θέση των ημιτελικών στο ασημένιο μετάλλιο των τελικών— καταγράφεται ως μία από τις τρεις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του αθλήματος, ανεξαρτήτως κατηγορίας..

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτεύχθηκε. Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και χωρίς την υποστήριξη που απολαμβάνουν άλλες χώρες, οι αθλητές και οι προπονητές μας κατάφεραν, μέσα από αδιάκοπη προσπάθεια, πειθαρχία και απόλυτη αφοσίωση, να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια αγωνιστική επιτυχία, αλλά μια ισχυρή απόδειξη ότι το πάθος, η ενότητα και η πίστη μπορούν να μετατρέψουν το αδύνατο σε πραγματικότητα.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους αθλητές μας, τις οικογένειες τους, τους προπονητές μας, στην Ελληνική Ομοσπονδία και τους υποστηρικτές μας που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη διαδρομή. Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη και ακόμα μεγαλύτερα όνειρα.

Για τον σύλλογο

Α.ΠΟ.Σ. ΟΙ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.